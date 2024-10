Medioriente, colpita moschea a Gaza: almeno 18 morti. Esplosioni a sud di Beirut (Di domenica 6 ottobre 2024) Resta altissima la tensione in Medioriente. In quello che sembra un attacco di Israele è stata colpita nella notte una moschea nel centro della Striscia di Gaza: secondo fonti sanitarie palestinesi ci sarebbero almeno 18 morti. Esplosioni si sono verificate anche in Libano sabato sera, alla periferia sud di Beirut. Alla vigilia dell’anniversario dell’attacco di Hamas del 7 ottobre Israele prepara intanto la risposta all’Iran dopo i missili lanciati da Teheran contro lo Stato ebraico. Secondo alcuni funzionari americani l’operazione israeliana sarebbe “imminente” e verrebbe “coordinata” con Washington, che comunque non vi prenderà parte. A certificare lo stretto contatto fra le forze armate israeliane e quelle americane l’arrivo a Tel Aviv del generale Michael Kurilla, capo del Centcom, il comando centrale delle forze Usa. (Di domenica 6 ottobre 2024) Resta altissima la tensione in. In quello che sembra un attacco di Israele è statanella notte unanel centro della Striscia di: secondo fonti sanitarie palestinesi ci sarebbero18si sono verificate anche in Libano sabato sera, alla periferia sud di. Alla vigilia dell’anniversario dell’attacco di Hamas del 7 ottobre Israele prepara intanto la risposta all’Iran dopo i missili lanciati da Teheran contro lo Stato ebraico. Secondo alcuni funzionari americani l’operazione israeliana sarebbe “imminente” e verrebbe “coordinata” con Washington, che comunque non vi prenderà parte. A certificare lo stretto contatto fra le forze armate israeliane e quelle americane l’arrivo a Tel Aviv del generale Michael Kurilla, capo del Centcom, il comando centrale delle forze Usa. (Lapresse)

