Mattarella | ferma condanna attacchi 7 10

17.55 "ferma condanna e forte indignazione per il barbaro attacco di Hamas contro inermi cittadini israeliani lo scorso 7 ottobre".Così il presidente Mattarella nel primo anniversario degli attacchi, riconfermando "vicinanza e solidarietà al popolo israeliano". Serve "un cessate il fuoco immediato per scongiurare l'allargamento del conflitto", incalza, esprimendo "profonda preoccupazione per le condizioni dei civili a Gaza". Israele ha diritto a difendersi ma "nel rispetto del diritto internazionale e umanitario".

