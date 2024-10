LIVE – Napoli-Trieste: Serie A1 2024/2025 basket (DIRETTA) (Di domenica 6 ottobre 2024) Il LIVE in DIRETTA di Napoli-Trieste, sfida valida per la 2^ giornata della Serie A1 2024/2025 di basket. La formazione di coach Milicic è reduce dalla sconfitta nel primo turno sul campo di Pistoia con il risultato di 88-82, e va quindi alla ricerca di una vittoria al debutto davanti al proprio pubblico. Di contro, la formazione ospite si è già tolta una grandissima soddisfazione centrando due punti fondamentali sul campo dell’Olimpia Milano al termine di una super partita. La palla a due è fissata alle ore 18:00 di domenica 6 ottobre sul parquet della Fruit Village Arena, con Sportface che vi fornirà il LIVE di Napoli-Trieste aggiornato in tempo reale. (Di domenica 6 ottobre 2024) Ilindi, sfida valida per la 2^ giornata dellaA1di. La formazione di coach Milicic è reduce dalla sconfitta nel primo turno sul campo di Pistoia con il risultato di 88-82, e va quindi alla ricerca di una vittoria al debutto davanti al proprio pubblico. Di contro, la formazione ospite si è già tolta una grandissima soddisfazione centrando due punti fondamentali sul campo dell’Olimpia Milano al termine di una super partita. La palla a due è fissata alle ore 18:00 di domenica 6 ottobre sul parquet della Fruit Village Arena, con Sportface che vi fornirà ildiaggiornato in tempo reale. (Sportface)

Napoli, obiettivo rinforzare la difesa: un ex Liverpool la grande occasione di mercato? - In queste settimane molti sono i nomi accostati agli azzurri, soprattutto per quanto riguarda gli esterni. it. Durante il prossimo mercato estivo la SSC Napoli avrà il compito di rinforzare alcuni settori del campo, soprattutto di puntellare la difesa. . is, già durante la parte conclusiva ... (Dailynews24)

Napoli-Como, la MOVIOLA LIVE: Moreno-Kvaratskhelia, rigore non dato. Ammonito Conte - Napoli-Como apre il settimo turno di campionato di Serie A. Le due squadre scendono in campo venerdì 4 ottobre alle ore 18:30 presso lo Stadio... (Calciomercato)

Napoli Como 2-1 LIVE: VANTAGGIO con Romelu Lukaku - Napoli Como LIVE SERIE A 2024/2025: LA CRONACA 53? VANTAGGIO Napoli. Al Maradona, il match valido per la giornata di Serie A 2024/2025 tra Napoli e Como: sintesi, tabellino, risultato e cronaca LIVE Al Maradona, Napoli e Como si affrontano nel match valido per la sesta giornata della Serie A ... (Calcionews24)

Diretta Napoli Trieste/ Streaming video tv: l’Allianz vuole fare il bis! (basket A1, 6 ottobre 2024) - Diretta Napoli Trieste streaming video tv: dopo il colpo contro Milano l'Allianz affronta una trasferta sul parquet del PalaBarbuto9.(ilsussidiario)

Juve-Cagliari diretta Serie A: Marin risponde a Vlahovic. Reazioni LIVE - TORINO - Un finale pazzesco ferma la Juventus in casa, che fallisce il sorpasso sull'Inter e perde terreno dal Napoli capolista. Vlahovic sblocca su rigore nel primo tempo, ma nella ripresa in un minu ...(msn)

Red Bull 64 bars in concerto a Scampia - Il Red Bull 64 Bars Live 2024, tenutosi a Scampia, Napoli, ha rappresentato un evento unico e irripetibile, capace di riportare il rap in strada nella sua forma più pura. Per il terzo anno consecutivo ...(informazione)