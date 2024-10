LIVE Motocross delle Nazioni 2024 in DIRETTA: Gajser vince gara-1 per la Slovenia, seguono gli USA con Tomac, l’italiano Forato chiude decimo! (Di domenica 6 ottobre 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 14.51 Grazie per averci seguito e appuntamento alle ore 15 per gara-2! 14.50 Gajser per la Slovenia vince gara-1 davanti all’americano Tomac, ma in testa alla classifica per Nazioni c’è l’Olanda con il settimo e l’ottavo posto di de Wolf ed Herlings. 14.49 Ecco l’ordine di arrivo di gara-1: 1 25 Gajser, Tim SLO HON 35:11.182 16 2:01.644 3 2:08.645 2:06.248 2:08.049 0:32.056 0:35.182 0:34.180 0:27.227 Finish 2 22 Tomac, Eli USA YAM 35:17.992 16 0:05.312 0:05.312 2:01.314 3 2:07.609 2:07.764 2:06.392 0:32.542 0:34.932 0:33.912 0:26.223 Finish 3 1 Febvre, Romain FRA KAW 35:20.160 16 0:07.663 0:02.351 2:02.785 4 2:07.732 2:08.788 2:06.610 0:32.032 0:34.598 0:33.164 0:27.938 Finish 4 19 Prado, Jorge ESP GAS 35:29.220 16 0:09.621 0:01.958 2:02.616 3 2:12.011 2:09.778 2:07.774 0:33.612 0:35.979 0:34.277 0:28. (Di domenica 6 ottobre 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA14.51 Grazie per averci seguito e appuntamento alle ore 15 per-2! 14.50per la-1 davanti all’americano, ma in testa alla classifica perc’è l’Olanda con il settimo e l’ottavo posto di de Wolf ed Herlings. 14.49 Ecco l’ordine di arrivo di-1: 1 25, Tim SLO HON 35:11.182 16 2:01.644 3 2:08.645 2:06.248 2:08.049 0:32.056 0:35.182 0:34.180 0:27.227 Finish 2 22, Eli USA YAM 35:17.992 16 0:05.312 0:05.312 2:01.314 3 2:07.609 2:07.764 2:06.392 0:32.542 0:34.932 0:33.912 0:26.223 Finish 3 1 Febvre, Romain FRA KAW 35:20.160 16 0:07.663 0:02.351 2:02.785 4 2:07.732 2:08.788 2:06.610 0:32.032 0:34.598 0:33.164 0:27.938 Finish 4 19 Prado, Jorge ESP GAS 35:29.220 16 0:09.621 0:01.958 2:02.616 3 2:12.011 2:09.778 2:07.774 0:33.612 0:35.979 0:34.277 0:28. (Oasport)

