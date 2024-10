La scomparsa di Sammy Basso. Meloni: “Straordinario esempio di coraggio e positività”, Locatelli: “Ha fatto conoscere al mondo la progeria” (Di domenica 6 ottobre 2024) Sammy Basso è morto all'età di 28 anni. Affetto dalla progeria, una rara malattia genetica che provoca l'invecchiamento precoce, è stato un simbolo della lotta contro questa patologia. L'annuncio è stato dato dall'Associazione Italiana progeria Sammy Basso, che sui social ha condiviso il messaggio: "Oggi la nostra luce, la nostra guida, si è spenta. Grazie Sammy per averci reso partecipi di questa vita meravigliosa". Basso è stato colpito da un malore durante una cena con familiari e amici ad Asolo, in provincia di Treviso, e nonostante i tentativi di rianimarlo, è deceduto. Il giorno precedente aveva ricevuto il Premio giornalistico Paolo Rizzi a Venezia. L'articolo La scomparsa di Sammy Basso. Meloni: “Straordinario esempio di coraggio e positività”, Locatelli: “Ha fatto conoscere al mondo la progeria” . (Di domenica 6 ottobre 2024)è morto all'età di 28 anni. Affetto dalla, una rara malattia genetica che provoca l'invecchiamento precoce, è stato un simbolo della lotta contro questa patologia. L'annuncio è stato dato dall'Associazione Italiana, che sui social ha condiviso il messaggio: "Oggi la nostra luce, la nostra guida, si è spenta. Grazieper averci reso partecipi di questa vita meravigliosa".è stato colpito da un malore durante una cena con familiari e amici ad Asolo, in provincia di Treviso, e nonostante i tentativi di rianimarlo, è deceduto. Il giorno precedente aveva ricevuto il Premio giornalistico Paolo Rizzi a Venezia. L'articolo Ladi: “di”,: “Haalla” . (Orizzontescuola)

Il nostro addio a Sammy Basso, un grande uomo a dispetto della progeria.

Chi ha avuto la fortuna di incontrarlo non poteva non essere colpito dalla sua straordinaria capacità di trasformare la sua condizione in un'opportunità per aiutare gli altri. Il mondo dice addio a Sammy Basso, il coraggioso biologo veneto affetto da progeria.

Cos'è la progeria di Hutchinson-Gilford, la malattia da cui era affetto Sammy Basso

La malattia che ha strappato alla vita a soli 28 anni Sammy Basso, la progeria di Hutchinson-Gilford (HGPS), è genetica e rarissima. Più raramente la HGPS può essere causata da altre mutazioni dello stesso gene. La progerina va a interferire con questa lamina nucleare.

La morte di Sammy Basso: cos'e' la Progeria di Hutchinson-Gilford

La Progeria di Hutchinson-Gilford (HGPS) è causata da una mutazione puntuale in una delle due copie del gene LMNA presente nel genoma umano (DNA), dove una timina sostituisce. Colpisce infatti una persona ogni 8 milioni di nati con un'incidenza nel mondo di una persona ogni 20 milioni.