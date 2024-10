La Robur va all’attacco del Seravezza Magrini annuncia | Sarà una battaglia

(Di domenica 6 ottobre 2024) Il Siena si presenterà all’appuntamento di questo pomeriggio da capolista. Appaiata al Livorno, sì, ma sempre in testa alla classifica. Per i bianconeri, quello con ilPozzi,di fatto il primo scontro diretto stagionale. "Dovremo affrontare l’impegno nel modo giusto – ha detto alla vigilia della sfida l’allenatore della, Lamberto(nella foto) –. Loro militano in Serie D da anni e la passata stagione sono stati anche primi per diverse giornate, cosa che la dice lunga sul loro valore. Sono una squadra equilibrata e organizzata, abile a ripartire, portando tanti giocatori oltre la linea della palla. Dovremo incanalarla dalla nostra parte, altrimenti rischiamo di farci male.una, ma in questo girone, di partite abbordabili non ce ne sono". Sulla scelta Fort dal primo minuto. (Sport.quotidiano)