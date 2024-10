Kate Middleton e l'abbraccio con l'adolescente malata di cancro. Ecco che cosa si sono dette (Di domenica 6 ottobre 2024) Dopo la foto del loro incontro diventata virale, la giovane Liz Hatton parla per la prima volta dell'abbraccio con la principessa e di cosa hanno discusso a Windsor (Di domenica 6 ottobre 2024) Dopo la foto del loro incontro diventata virale, la giovane Liz Hatton parla per la prima volta dell'con la principessa e dihanno discusso a Windsor (Vanityfair)

Vanityfair - Kate Middleton e l' abbraccio con l' adolescente malata di cancro Ecco che cosa si sono dette

La mossa di William e Kate che "preoccupa" Meghan: cosa succede - La duchessa di Sussex sarebbe turbata dalla possibilità che lo “sbarco” della Royal Foundation di William e Kate negli States possa toglierle visibilità . (Ilgiornale)

Il caso del fratello di Kate Middleton e della sua Ella: “Cosa le accadrebbe se io morissi?”. Così ha aperto a nuove frontiere della pet therapy - it la dottoressa Spartia Piccinno, psicologa e Presidente dell’Associazione Italiana PET therapy. Anche se una premessa è d’obbligo: un problema psicologico, a maggior ragione uno stato depressivo, deve essere affrontato prima di tutto dallo psicoterapeuta. Questa situazione può aver generato il ... (Ilfattoquotidiano)

Kate torna al lavoro ma non è guarita. E suo fratello James Middleton rivela cosa pensava davvero di William - Il. Finalmente, come lei stessa ha sperato per mesi, è arrivato il primo impegno ufficiale per la principessa di Galles, Catherine, consorte dell'erede al trono britannico William. . Dopo il recente video in cui ha annunciato il completamento di un ciclo di chemioterapia durato mesi in ... (Milleunadonna)