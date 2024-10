Juve-Cagliari LIVE 1-0: Il Cagliari ci prova, salva Di Gregorio (Di domenica 6 ottobre 2024) All’Allianz Stadium, il match valido per la 7ª giornata di Serie A tra Juve-Cagliari: sintesi, tabellino, risultato, moviola e cronaca LIVE All’Allianz Stadium, Juve-Cagliari si affrontano nel match valido per la settima giornata della Serie A 2024/25. SEGUI LA DIRETTA SU JuveNTUSNEWS24.COM (Di domenica 6 ottobre 2024) All’Allianz Stadium, il match valido per la 7ª giornata di Serie A tra: sintesi, tabellino, risultato, moviola e cronacaAll’Allianz Stadium,si affrontano nel match valido per la settima giornata della Serie A 2024/25. SEGUI LA DIRETTA SUNTUSNEWS24.COM (Calcionews24)

John Elkann e Pogba presenti allo Stadium: in tribuna per Juventus-Cagliari - Per il match delle 12.30 all`Allianz Stadium di Torino tra Juventus e Cagliari si segnala anche la presenza sugli spalti di John Elkann e di... (Calciomercato)

Juventus-Cagliari LIVE 1-0: Vlahovic fallisce la doppietta su un comodo tap-in - IL TABELLINO Juventus-Cagliari 1-0 Reti: 14` rig. Vlahovic JUVENTUS (4-2-3-1): Di Gregorio; Savona (70` Danilo), Kalulu, Gatti, Cambiaso; Locatell... (Calciomercato)

Rigore concesso in Juve-Cagliari, Alvino durissimo: “Che vergogna!” - Juve-Cagliari, Alvino durissimo sul Rigore concesso ai bianconeri Tra quelli che si sono esposti contro la decisione dell’arbitro c’è anche Carlo Alvino, che su X ha postato un messaggio molto duro nei confronti di Livio Marinelli e della sua discussa decisione. Sta facendo discutere e non poco ... (Spazionapoli)