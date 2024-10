Invalicabile il muro del Parma, il Bologna non va oltre lo 0-0 (Di domenica 6 ottobre 2024) AGI - Termina senza reti il derby emiliano tra Bologna e Parma, con l'undici di Vincenzo Italiano che pur in superiorità numerica dal 52' non riesce a sfondare il muro eretto dalla formazione di Fabio Pecchia. Comincia meglio il Parma, con diverse iniziative sviluppate sulla corsia di destra grazie alla dirompenza di Man e alle geometrie del centrocampo crociato, il tutto a servizio di Bonny. La prima vera chance della gara ce l'avrà però il Bologna, al 29', sul corner battuto nel cuore dell'area del Parma e indirizzato verso la porta da Castro, che di testa manca di poco la porta di Suzuki. Portiere dei gialloblù che si dovrà impegnare poco più tardi, sullo sprint e tiro di Ndoye che calcia col mancino trovando però proprio la respinta del giapponese. (Di domenica 6 ottobre 2024) AGI - Termina senza reti il derby emiliano tra, con l'undici di Vincenzo Italiano che pur in superiorità numerica dal 52' non riesce a sfondare ileretto dalla formazione di Fabio Pecchia. Comincia meglio il, con diverse iniziative sviluppate sulla corsia di destra grazie alla dirompenza di Man e alle geometrie del centrocampo crociato, il tutto a servizio di Bonny. La prima vera chance della gara ce l'avrà però il, al 29', sul corner battuto nel cuore dell'area dele indirizzato verso la porta da Castro, che di testa manca di poco la porta di Suzuki. Portiere dei gialloblù che si dovrà impegnare poco più tardi, sullo sprint e tiro di Ndoye che calcia col mancino trovando però proprio la respinta del giapponese. (Agi)

Agi - Invalicabile il muro del Parma il Bologna non va oltre lo 0-0

