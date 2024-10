Infortunio Zapata, l’attaccante scrive: «Tifosi Inter, vi ringrazio tanto» (Di domenica 6 ottobre 2024) Zapata parla dopo il grave Infortunio di ieri durante Inter-Torino. l’attaccante ci ha tenuto a ringraziare i Tifosi nerazzurri. ESAMI IN PROGRAMMA – Il povero Duvan Zapata rischia un lunghissimo stop. Il colombiano, infatti, nei minuti finali di Inter-Torino si è accasciato a terra dopo un tentativo di dribbling ai danni di Francesco Acerbi. Si teme la rottura del legamento crociato. Nella giornata di domani, come ha fatto sapere ieri lo stesso Torino, farà gli esami per capire l’entità del problema. Tutto San Siro ha capito il gravissimo momento e ha applaudito all’attaccante del Toro durante la sua uscita dal campo in barella. Ora il messaggio di Zapata su Instagram a ringraziare tutti. Zapata ringrazia i Tifosi dell’Inter: il messaggio dopo l’Infortunio RINGRAZIAMENTI – Zapata a cuore aperto ha lanciato questo messaggio per ringraziare tutta la gente che lo ha supportato ieri. (Di domenica 6 ottobre 2024)parla dopo il gravedi ieri durante-Torino.ci ha tenuto a ringraziare inerazzurri. ESAMI IN PROGRAMMA – Il povero Duvanrischia un lunghissimo stop. Il colombiano, infatti, nei minuti finali di-Torino si è accasciato a terra dopo un tentativo di dribbling ai danni di Francesco Acerbi. Si teme la rottura del legamento crociato. Nella giornata di domani, come ha fatto sapere ieri lo stesso Torino, farà gli esami per capire l’entità del problema. Tutto San Siro ha capito il gravissimo momento e ha applaudito aldel Toro durante la sua uscita dal campo in barella. Ora il messaggio disu Instagram a ringraziare tutti.ringrazia idell’: il messaggio dopo l’RINGRAZIAMENTI –a cuore aperto ha lanciato questo messaggio per ringraziare tutta la gente che lo ha supportato ieri. (Inter-news)

