Imbrattato il murale di Gutierrez in via Zamboni

(Di domenica 6 ottobre 2024) Qualche vandalo, non sapendo come trascorrere il tempo, ieri ha pensato bene di ’divertirsi’ imbrattando il famosodi Luisin via, sotto il portico dell’università. L’opera, dedicata ai 500 anni dalla conquista dell’America, si estende tra la facoltà di Lettere e Piazza Scaravilli. Il, diventato nel corso degli anni uno dei simboli di viae già deturpato con scritte di vario tipo presenti da tempo, ieri è stato oltraggiato con una grande chiazza di vernice spray rossa. Poco dopo aver scoperto l’atto vandalico, sono state subito predisposte le opportune iniziative per tentare di riportarlo allo stato originale. Personale specializzato si è infatti messo all’opera per cancellare la chiazza rossa e ridare alla bellezza che l’ha sempre contraddistinto. (Ilrestodelcarlino)