I migliori panifici di Reggio Calabria e provincia secondo il Gambero Rosso

(Di domenica 6 ottobre 2024) Sono in tutto sette iselezionati dalla nostra ultima guida Pane e panettieri d'Italia. Tutti accumunati dalla tradizione che vede la segale protagonista di pagnotte durevoli nel tempo, ciascuno specializzato in altre tipicità . Idio Bruno Stilo A dominare la scena è il grandissimo forno a legna che regala profumi inconfondibili. Una produzione ricca, legata ai sapori del territorio, a cominciare dal pane jermano, il pane di segale dal colore dorato realizzato con lievito madre, caratterizzato da una crosta dura, spessa, di colore scuro che nasconde una mollica compatta e molto umida, che consente al pane di conservarsi bene per diversi giorni. Poi il pane con le olive nere, con farina di mais, integrale. (Gamberorosso)