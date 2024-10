Harry Potter, Saoirse Ronan partecipò al provino per un personaggio:"Quel 'no' mi è rimasto dentro" (Di domenica 6 ottobre 2024) La star di Piccole donne ha svelato di aver partecipato da bambina al casting per la saga tratta dai libri di J.K. Rowling. Ospite nel programma di Jimmy Kimmel, Saoirse Ronan ha ricordato quando, in giovanissima età, cercò di entrare nella saga di Harry Potter, partecipando al casting per un personaggio importante nella trama sul maghetto di Hogwarts. L'attrice, ora trentenne, è impegnata sin da piccola sul grande schermo e ha accumulato ben quattro candidature all'Oscar, diventando la seconda attrice riceverne così tante prima dei venticinque anni dopo Jennifer Lawrence. Niente Hogwarts Saoirse Ronan ha raccontato di aver tentato di accaparrarsi il ruolo di Luna Lovegood, assegnato in seguito a Evanna Lynch, confessando che il rifiuto ricevuto in Quell'occasione non l'ha ancora digerito:"Ci (Di domenica 6 ottobre 2024) La star di Piccole donne ha svelato di aver partecipato da bambina al casting per la saga tratta dai libri di J.K. Rowling. Ospite nel programma di Jimmy Kimmel,ha ricordato quando, in giovanissima età, cercò di entrare nella saga di, partecipando al casting per unimportante nella trama sul maghetto di Hogwarts. L'attrice, ora trentenne, è impegnata sin da piccola sul grande schermo e ha accumulato ben quattro candidature all'Oscar, diventando la seconda attrice riceverne così tante prima dei venticinque anni dopo Jennifer Lawrence. Niente Hogwartsha raccontato di aver tentato di accaparrarsi il ruolo di Luna Lovegood, assegnato in seguito a Evanna Lynch, confessando che il rifiuto ricevuto inl'occasione non l'ha ancora digerito:"Ci (Movieplayer)

Mister Movie | Saoirse Ronan Parla delle Voci sul Casting di Greta Gerwig per Le Cronache di Narnia - Lewis per Netflix. Dopo il trionfale successo di Barbie nel 2023, è stato annunciato che Gerwig dirigerà almeno due adattamenti della famosa saga di C. S. Saoirse Ronan ha recentemente condiviso le sue riflessioni riguardo alle Voci che la vedrebbero coinvolta nel nuovo progetto di Greta Gerwig per ... (Mistermovie)

Le Cronache di Narnia, Saoirse Ronan nel cast del film Netflix di Greta Gerwig? - Proprio il 25 settembre, peraltro, Gerwig, come riporta Deadline, alla cerimonia di consegna del Will Rogers Award, ha confermato alla stampa come il progetto sia “decisamente a buon punto”: in un mare di incertezze, al momento non è ancora chiaro quale o quali dei volumi scritti da Lewis saranno ... (Cinemaserietv)

Saoirse Ronan entra nel cast di Narnia di Greta Gerwig - Narnia non ha ancora iniziato la produzione e non sono ancora trapelati dettagli sul cast, tuttavia le ultime indiscrezioni affermano che Saoirse Ronan abbia ottenuto un ruolo di supporto non rivelato nel film. La Ronan ha già recitato in due pellicole della Gerwig, Lady Bird e Piccole donne. La ... (Movieplayer)