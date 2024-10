Gli incendiari del sud America

(Di domenica 6 ottobre 2024) Fiamme in Sud. Il continente sta bruciando come mai in precedenza. Nel 2024 sono già diventati cenere oltre 15 milioni di ettari di foreste tra Bolivia, Venezuela, Perù e soprattutto Brasile. Il 76 per cento degli incendi si è sviluppato proprio qui, nel Paese che dal primo gennaio del 2023 ha visto tornare alla presidenza Luiz Inácio Lula da Silva, invocato dai media occidentali come il grande salvatore dell’Amazzonia dopo i quattro anni di Jair Bolsonaro, definito «ecocida» dalla rivista scientifica Nature, da Greta Thunberg e da star hollywoodiane come Leonardo DiCaprio e Mark Ruffalo. E che Greenpeace gli aveva dedicato un rapporto, «Uomo pericoloso, affari pericolosi», che lo imputava responsabile di un aumento della deforestazione amazzonica del 75,6 per cento (usando dati raccolti dall’Istituto brasiliano di ricerche spaziali, Inpe). (Panorama)