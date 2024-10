Garelli Segnano tanto Serve la gara perfetta

(Di domenica 6 ottobre 2024) Scontro d’alta classifica al PalaCattani. I Blacks riceveranno alle 18 il TAV Treviglio Brianza in una sfida che vedrà affrontarsi due delle imbattute del girone, e se anche parlare di classifica dopo ottanta minuti di gioco è certamente prematuro, sarà di sicuro un match molto interessante per testare il gruppo faentino. Treviglio Brianza è infatti una squadra molto ambiziosa, nata in estate grazie all’acquisizione del titolo sportivo di Brianza Basket, con il chiaro obiettivo di salire in A2 ed infatti ha un roster davvero competitivo e ben costruito. (Sport.quotidiano)