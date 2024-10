Formazioni ufficiali Francoforte-Bayern Bundesliga 2024 2025

(Di domenica 6 ottobre 2024) Ledi, partita valida per la sesta giornata della. Parlare di vittoria del titolo è alquanto prematuro, ma non si può negare che quest’anno la squadra di Kompany è nettamente favorita, specialmente dopo quest’inizio di stagione e vedendo lo stato di forma delle rivali. Attenzione però alla sconfitta in Champions contro l’Aston Villa: segnale di crepe o semplice incidente di percorso? Bavaresi comunque ampiamente favoriti sul campo dell’Eintracht in quello che è uno scontro ad alta quota. Di seguito le scelte degli allenatori. EINTRACHT: In attesaMONACO: In attesaSportFace. (Sportface)