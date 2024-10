Flavio Insinna: «Roma, cacciare DE ROSSI è stata una vergogna, sento pure che potrebbe tornare… JURIC è una PERSONA SOLA, che può fare in queste condizioni?» (Di domenica 6 ottobre 2024) Flavio Insinna ha parlato della decisione della società della Roma di esonerare Daniele De ROSSI «Mandare via De ROSSI è stata una vergogna. Mi dispiace molto perché è una PERSONA seria che ama la Roma. Non c’è stato rispetto»: durante la conferenza stampa di presentazione del suo nuovo programma tv, Flavio Insinna non ha avuto (Di domenica 6 ottobre 2024)ha parlato della decisione della società delladi esonerare Daniele De«Mandare via Deuna. Mi dispiace molto perché è unaseria che ama la. Non c’è stato rispetto»: durante la conferenza stampa di presentazione del suo nuovo programma tv,non ha avuto (Calcionews24)

Roma, Insinna: “Senza rispetto mandare via un uomo serio come De Rossi. Mi preoccupa…” - Intervistato dalla Gazzetta dello Sport, Flavio Insinna ha parlato del momento delicato che sta attraversando la Roma. (Golssip)

Biancorossi ultimi. Monza con la Roma per la svolta. Nesta: "Venderò cara la pelle» - Difficile, invece, stabilire alla vigilia se quella contro la Roma sarà la classica ultima occasione da dentro o fuori: "Galliani ha pranzato con noi, ci ha detto che dobbiamo svegliarci in modo positivo", rivela l’allenatore monzese. Che poi aggiunge: "È una partita importante solo per la ... (Sport.quotidiano)

Roma, l’incredibile SITUAZIONE Zalewski: da ESUBERO a RINNOVO con i giallorossi, la SITUAZIONE - Un mese e poco più folle per Zalewski, passato da essere messo fuori rosa a ricevere l’offerta per il RINNOVO A fotografare la grande incertezza in società in casa Roma c’è la SITUAZIONE Nicola Zalewski. Il nazionale polacco è tornato nella lista dei convocati in occasione della sfida col Monza in ... (Calcionews24)