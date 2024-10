Fiorentina-Milan, altri tre infortunati per Fonseca: assenze importanti (Di domenica 6 ottobre 2024) Il Diavolo di Paulo Fonseca si presenterà al 'Franchi' di Firenze per Fiorentina-Milan di oggi con diversi assenti, quasi tutti per infortunio (Di domenica 6 ottobre 2024) Il Diavolo di Paulosi presenterà al 'Franchi' di Firenze perdi oggi con diversi assenti, quasi tutti per infortunio (Pianetamilan)

Fiorentina-Milan, Serie A: formazioni e dove vederla | LIVE News - Alle ore 20:45 c'è Fiorentina-Milan al Franchi, partita della 7^ giornata della Serie A 2024-2025: l'avvicinamento LIVE dei rossoneri al match. (Pianetamilan)

Fiorentina-Milan, le probabili formazioni di Palladino e Fonseca | VIDEO - Le probabili formazioni di Fiorentina-Milan, 7^ giornata della Serie A 2024-2025. Ecco le scelte di Raffaele Palladino e Paulo Fonseca Nel VIDEO di 'GazzettaTV' le probabili formazioni di Fiorentina-Milan, partita della 7^ giornata della Serie A 2024-2025. Ecco, dunque, le possibili scelte dei due ... (Pianetamilan)

Fiorentina-Milan, parla l’ex Terim: “Le mie due squadre del cuore in Italia” - Ci sta dopo un cambio di allenatore una partenza lenta, serve tempo a Palladino e ai giocatori”. Poi un giudizio sulle due squadre nella loro versione odierna: “Il Milan penso possa lottare per lo Scudetto. E poi è un uomo educato, mi piace come si pone”. Fiorentina e Milan sono le mie due squadre ... (Sportface)