È morto Sammy Basso l’Italia ha conosciuto la progeria grazie a lui

(Di domenica 6 ottobre 2024) Si è spento a 28 anni, era affetto da, una malattia rara che causa l’invecchiamento precoce. A diffondere la notizia attraverso i social lo staff dell’Associazione Italiana(A.I.Pro.Sa.B.) che proprioaveva fondato nel 2005 per diffondere le conoscenze sulla propria malattia e per promuovere la ricerca su di essa. “Oggi la nostra luce, la nostra guida, si è spenta.per averci reso partecipi di questa vita meravigliosa”, si legge sui social dell’associazione. Sarebbe stato colto da un malore in un ristorante. Si trovava a cena a Villa Razzolini Loredan a Asolo e verso la fine del pasto si è sentito male. I commensali hanno chiamato l’ambulanza intorno alle 23, i sanitari hanno provato a rianimarlo per diversi minuti maprima di arrivare in ospedale. (Metropolitanmagazine)