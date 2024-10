Chieri-Novara oggi in tv | canale orario e diretta streaming Serie A1 Femminile 2024 2025 volley

(Di domenica 6 ottobre 2024) Tutto pronto per, partita valevole per la prima giornata di andata diA1di. Le ragazze di Giulio Bregoli vogliono sfruttare il sostegno dei propri tifosi per conquistare subito una bella vittoria ed iniziare nel migliore dei modi il campionato. Serve però una grande prestazione per fermare le azzurre di Lorenzo Bernardi, che vanno a caccia di un’altra grande prestazione dopo il successo contro Milano nel Memorial Ferrari Si preannuncia grande spettacolo nel primo derby piemontese della stagione: chi si aggiudicherà la vittoria? L’appuntamento è per le ore 17.30 di domenica 6 ottobre al Palafenera di. Di seguito, le informazioni per seguire inla sfida tra Reale Mutua Fenera’76 ed Igor Gorgonzoladella massimadel campionato italiano. (Sportface)