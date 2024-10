Chi sono, cosa fanno e dove sono gli artigiani di Milano (Di domenica 6 ottobre 2024) La storia dell’artigianato è legata a doppio filo a quella di Milano. Fin dal passato. Alla fine dell’Ottocento i fratelli Bagatti Valsecchi – celebre famiglia nobiliare – avevano come punto di riferimento per le tappezzerie Giovanni Ferro, che in via Montenapoleone rivendeva carte da parati (Di domenica 6 ottobre 2024) La storia dell’artigianato è legata a doppio filo a quella di. Fin dal passato. Alla fine dell’Ottocento i fratelli Bagatti Valsecchi – celebre famiglia nobiliare – avevano come punto di riferimento per le tappezzerie Giovanni Ferro, che in via Montenapoleone rivendeva carte da parati (Milanotoday)

La famiglia è molto preoccupata e teme possa essergli accaduto qualcosa. Non si sa come fosse vestito il giorno della scomparsa, potrebbe avere con sé il telefono (che però risulta spento) e i documenti. Milano, 5 ottobre 2024 – sono ore di apprensione, a Milano, per la scomparsa di Davide ... (Ilgiorno)

sono le parole che Fedez avrebbe pronunciato poco dopo la Rissa all’interno della discoteca The Club di Milano la notte del 22 aprile, dopo la Rissa nel privè con il personal trainer dei vip, Cristiano Iovino. . «Lasciatemi stare, lasciatemi stare che l’ammazzo, che io sono di Rozzano ». . . A ... (Gazzettadelsud)

sono le parole che Fedez avrebbe pronunciato poco dopo la rissa all'interno della discoteca The Club di Milano la notte del 22 aprile dopo la rissa nel prive' con il personal trainer dei vip, Cristiano Iovino. Per quell'episodio il cantante è stato denunciato per rissa dai carabinieri, i primi a ... (Agi)

A Milano vivono quasi un milione e 400mila persone, tra questi c’è un “esercito” di 731 centenari. A rivelarlo è stato il sindaco di Milano, Beppe Sala, che nella mattinata di venerdì 4 ottobre è intervenuto al quinto congresso internazionale della Fondazione Paolo Sorbini "Healthy Lifespan... (Milanotoday)

Un Matrimonio da Favola per Faust Lame e Francesca Mesiano…. I due artisti hanno celebrato il loro amore con un matrimonio civile che si è svolto nella suggestiva sala degli specchi di Palazzo Reale a Milano. Ieri è stato un giorno speciale per Faust Lame e Francesca Mesiano, i talentuosi membri ... (Mistermovie)