Calendario MotoGP quando le ultime 4 gare del Mondiale | date programma orari tv

(Di domenica 6 ottobre 2024) Mancano 4 appuntamenti alla conclusione della stagione della: ilsi deciderà nel giro di un mese e mezzo, dato che l’ultima gara, quella del GP della Comunità Valenciana, si correrà il 17 novembre. Il, in precedenza, prevede a cavallo tra fine ottobre ed inizio novembre treconsecutive. Dopo una settimana di pausa, infatti, ci si sposterà in Australia, dove il 19 ottobre si correrà la Sprint Race, seguita dalla gara del giorno successivo. Senza soluzione di continuità, si passerà poi in Thailandia, con la gara breve il 26 e quella classica il 27, infine il 2 e 3 novembre si disputeranno Sprint Race e gara del GP di Malesia. (Oasport)