Bimba di un anno muore in casa: era stata dimessa dall'ospedale il giorno prima (Di domenica 6 ottobre 2024) Una bambina di appena un anno è morta in casa a Moconesi, frazione dell'entroterra genovese, in seguito a una crisi intestinale. Come riporta GenovaToday, la piccola accusava sintomi riconducibili a una grave gastroenterite e i genitori hanno chiamato il 118, il cui personale è giunto sul posto (Di domenica 6 ottobre 2024) Una bambina di appena unè morta ina Moconesi, frazione dell'entroterra genovese, in seguito a una crisi intestinale. Come riporta GenovaToday, la piccola accusava sintomi riconducibili a una grave gastroenterite e i genitori hchiamato il 118, il cui personale è giunto sul posto (Today)

