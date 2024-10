Atp Shanghai, Sinner agli ottavi: battuto Etcheverry (Di domenica 6 ottobre 2024) L'azzurro, numero 1 del mondo e prima testa di serie, supera in rimonta l'argentino con il punteggio di 6-7 (3-7), 6-4, 6-2 in due ore e 41 minuti Jannik Sinner agli ottavi di finale dell’Atp Masters 1000 di Shanghai. L’azzurro, numero 1 del mondo, oggi 6 ottobre al terzo turno batte l’argentino Tomas Etcheverry per (Di domenica 6 ottobre 2024) L'azzurro, numero 1 del mondo e prima testa di serie, supera in rimonta l'argentino con il punteggio di 6-7 (3-7), 6-4, 6-2 in due ore e 41 minuti Jannikdi finale dell’Atp Masters 1000 di. L’azzurro, numero 1 del mondo, oggi 6 ottobre al terzo turno batte l’argentino Tomasper (Sbircialanotizia)

Sbircialanotizia - Atp Shanghai Sinner agli ottavi | battuto Etcheverry

LIVE Sinner-Etcheverry 6-7 6-4 5-2, ATP Shanghai 2024 in DIRETTA: l’azzurro serve per il match - Secondo ACE consecutivo dell’argentino. 3-1 Etcheverry. 3-3 Game Etcheverry. 3-1 Game Sinner. 4-5 Game Etcheverry. Parità . 30-0 Scappa via il rovescio dal centro dell’argentino. 2-1 Game Sinner. A metà rete il dritto in uscita dal servizio di Etcheverry. TERZO SET 6-4 SECONDO SET SINNER! A ... (Oasport)

Masters 1000 Shanghai 2024, Sinner rimonta uno scatenato Etcheverry a va agli ottavi - Etcheverry però è sceso di livello, sbaglia molto di più e alla fine il break arriva nel terzo gioco dopo un paio di errori di dritto. PROGRAMMA E COPERTURA TV TABELLONE MONTEPREMI CRONACA Sinner-Etcheverry Etcheverry parte solidissimo al servizio, con cinque aces nei suoi primi turni di battuta, ... (Sportface)

LIVE – Sinner-Etcheverry 6-7(3) 6-4 6-2, terzo turno Masters 1000 Shanghai 2024: RISULTATO in DIRETTA - 30 locali) sullo Stadium Court, al termine dell’altro terzo turno tra Matteo Arnaldi e il russo Daniil Medvedev. Dopo la sconfitta di Matteo Arnaldi è il momento di Jannik Sinner. A zero Sinner chiude il set. Un Sinner che ha giocato male il tie-break. COME SEGUIRE Sinner-Etcheverry IN ... (Sportface)