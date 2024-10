Atp Shanghai, Sinner agli ottavi: battuto Etcheverry (Di domenica 6 ottobre 2024) (Adnkronos) – Jannik Sinner agli ottavi di finale dell’Atp Masters 1000 di Shanghai. L’azzurro, numero 1 del mondo, oggi 6 ottobre al terzo turno batte l’argentino Tomas Etcheverry per 6-7 (3-7), 6-4, 6-2, in due ore e 41 minuti. Il 23enne altoatesino non sfrutta 3 palle break nel primo set che approda al tie-break. Etcheverry L'articolo Atp Shanghai, Sinner agli ottavi: battuto Etcheverry proviene da Webmagazine24. Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Potrebbe interessarti: Russia, Putin: “Nel mondo più amici che nemici”. (Di domenica 6 ottobre 2024) (Adnkronos) – Jannikdi finale dell’Atp Masters 1000 di. L’azzurro, numero 1 del mondo, oggi 6 ottobre al terzo turno batte l’argentino Tomasper 6-7 (3-7), 6-4, 6-2, in due ore e 41 minuti. Il 23enne altoatesino non sfrutta 3 palle break nel primo set che approda al tie-break.L'articolo Atpproviene da Webmagazine24. Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Potrebbe interessarti: Russia, Putin: “Nel mondo più amici che nemici”. (webmagazine24)

ATP Shanghai, Sinner vola agli ottavi: vittoria in rimonta su Etcheverry - Servono 2 ore e 41 minuti di gioco a Jannik Sinner per avere la meglio su Tomas Martin Etcheverry, numero 37 del ranking ATP, e staccare il pass che porta agli ottavi di finale dell’ATP di Shanghai. . Nel secondo set un giro di break, controbreak e nuovo servizio strappato premia Sinner che ... (Calcioweb.eu)