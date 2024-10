Adamant di nuovo a casa: l’attesa è finita. Contro Valsugana la missione è fare il bis (Di domenica 6 ottobre 2024) L’Adamant Ferrara torna a casa, tra le mura amiche della Bondi Arena, per il secondo impegno ufficiale del proprio campionato Contro Valsugana, formazione trentina reduce dall’esordio vittorioso Contro Jesolo (89-68). Anche i biancazzurri hanno cominciato nel migliore dei modi il proprio cammino, sbancando il difficile campo di Gorizia, ed oggi (palla a due alle 18) cercheranno di dare continuità davanti al proprio pubblico. Al palasport estense è attesa un’importante cornice di pubblico: ai 675 abbonati si aggiungeranno diversi curiosi ed appassionati, mentre sono attese anche alcune autorità locali, tra cui gli assessori Carità e Fornasini, segno dell’interesse sempre più crescente verso la realtà di Ferrara Basket. (Di domenica 6 ottobre 2024) L’Ferrara torna a, tra le mura amiche della Bondi Arena, per il secondo impegno ufficiale del proprio campionato, formazione trentina reduce dall’esordio vittoriosoJesolo (89-68). Anche i biancazzurri hanno cominciato nel migliore dei modi il proprio cammino, sbancando il difficile campo di Gorizia, ed oggi (palla a due alle 18) cercheranno di dare continuità davanti al proprio pubblico. Al palasport estense è attesa un’importante cornice di pubblico: ai 675 abbonati si aggiungeranno diversi curiosi ed appassionati, mentre sono attese anche alcune autorità locali, tra cui gli assessori Carità e Fornasini, segno dell’interesse sempre più crescente verso la realtà di Ferrara Basket. (Sport.quotidiano)

Esce di casa con il padre per un giro in moto e si schianta contro un furgone a Levate: morto 17enne - L'incidente è avvenuto a Levate (Bergamo) nel pomeriggio del 5 ottobre. Il 17enne avrebbe perso il controllo della moto, finendo con lo schiantarsi contro un furgone. Il primo a soccorrerlo è stato il padre, che lo seguiva in sella alla sua due ruote.Continua a leggere . (Fanpage)

Ho speso 340 euro per assicurare la mia casa contro le catastrofi: cosa "rischiano" famiglie e imprese - Nell'Italia del clima che cambia, alluvioni e tempeste non sono più eventi eccezionali. Lo sanno bene gli abitanti dell'Emilia Romagna che, in meno di un anno, hanno subito dovuto fronteggiare danni devastanti. E mentre tornano i rigidi vincoli di bilancio europei, già dall'ultima manovra... (Today)

Serie C Girone B, disastro Milan Futuro: perde in casa contro la Pianese | CLASSIFICA - Si, perchè anche gli episodi girano storti, visto che dopo soli 5 minuti i rossoneri restano in dieci uomini per l’espulsione (fallo da ultimo uomo) di Coubis, la qual cosa costringe mister Bonera al cambio obbligato per riequilibrare la difesa. La reazione del Carpi, però, è immediata e due minuti ... (Calcioweb.eu)