Volley femminile l’A1 parte nel segno di Scandicci | battuto 3-0 Cuneo al debutto

(Di sabato 5 ottobre 2024) La serie A1 riall’insegna della finalista dello scorso anno Savino del Beneche batte 3-0 l’Honda Oliveroal termine di un match per grana senso unico con qualche brivido finale regalato dal rush finale delle piemontesi. Pronti, via ed è subito la squadra toscana a dettare i ritmi dell’incontro. La Savino del Bene prende progressivamente il largo nel primo parziale e non lascia scampo alle piemontesi che si devono arrendere con il punteggio di 25-18. La fase di equilibrio nella primadel secondo set prosegue fino al 9-9, poi arriva lo strappo delle padrone di casa che scattano avanti 16-12 e incanalano il set. Nel finaleprova a restare in scia ma nel finaleaumenta il vantaggio fino al secondo 25-18 che lancia le toscane sul 2-0. Le emozioni si concentrano nel terzo parziale. (Oasport)