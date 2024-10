Viabilità Roma Regione Lazio del 05-10-2024 ore 08 | 30

Leggi tutta la notizia su romadailynews

(Di sabato 5 ottobre 2024) NOT 8.20 TRAFFICO REGOLARE SUL GRANDE RACCORDO ANULARE E SULLE PRINCIPALI AUTOSTRADE DEL TERRITORIO PERCORRENDO VIA APPIA SI RALLENTA ALTEZZA VIALE DI MARINO DIREZIONE APPIA RALLENTAMENTI IN VIA ARDEATINA ALTEZZA VIA DIVINO AMORE DIREZIONE VIA DI CASTEL DI LEVA IN VIA CASILINA SI RALLENTA A BORGHESIANA IN PROSSIMITA DELL’INCROCIO CON VIA DI VERMICINO NEI DUE SENSI DI MARCIA SULLA STRADA PROVINCIALE DI PALOMBARA TRAFFICO RALLENTATO CON CODE A VILLANOVA TRA VIA AURELIO SAFFI E VIA CONFALONIERI NELLE DUE DIREZIONI INFINE PERCORRENDO LA STRADA REGIONALE DI PASSO CORESE STRADA CHIUSA AL TRAFFICO PER LAVORI DI RIMOZIONE ALBERATURE SULLA SEDE STRADALE TRA IL CHILOMETRO 10 ED IL KM 11 NE DUE SENSI DI MARCIA Servizio fornito da Astral