Triathlon tre italiane nella top10 di World Cup a Roma Vince Nina Eim

(Di sabato 5 ottobre 2024) Ottimo risultato per i colori azzurriprova elite femminile della tappa didellaCup 2024. Tre atlete, infatti, hanno concluso, mentre il successo è andato alla tedescaEim. La gara, disputata su distanza sprint, si è disputata presso il quartiere dell’EUR ha visto il successo della teutonica classe 1998 con il tempo complessivo di 1:00.39 (10:01 nel 750 metri di nuoto, 33:03 nei 20 chilometri della parte in bici, quindi 15:57sezione di corsa) con 6 secondi di vantaggio sulla svizzera Alissa Konig, mentre completa il podio la belga Jolien Vermeylen. Quarta posizione per la neozelandese a 25 secondi dalla vetta, quinta la prima delle, Verena Steinhauser in 1:01:11 a 32 secondi, mentre è sesta la britannica Olivia Mathias a 38 secondi.