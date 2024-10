Thiago Motta e Kalulu danno una lezione pesante ai dirigenti del Milan

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di sabato 5 ottobre 2024) La rivoluzione disi è manifestata sul campo del Lipsia. Per la vecchia Juventus sarebbe stata una partita come altre, un pareggio prezioso, un punto importante. Questa Juventus lo ha trasformato in un potenziale crocevia. Uno di quei momenti di svolta delle grandi stagioni in cui si manifesta una componente epica quale un uomo in meno, una rimonta, degli infortuni a cui reagire, un gol nel finale. Ingredienti che la Juventus ha unito in una sola serata. Non a caso, solitamente composto e di basso profilo, si è scatenato al gol di Conceicao. E si è preso anche una bella testata nell'estasi collettiva: una partita che lascia il segno.è uno di quegli allenatori che vivono di sensazioni e percepiscono i momenti-chiave di una stagione, e Lipsia era uno di questi momenti. Anche con il primo Allegri la Juventus ha vissuto queste partite-svolta.