Superbonus Testa | Una misura scriteriata

(Di sabato 5 ottobre 2024) ROMA – “Quanto certifica la Cgia di Mestre è l’ulteriore conferma di quanto ilsia stata unache inciderà enormemente sul debito pubblico per gli anni a venire. Il governo Meloni con poche risorse in soli due anni ha provveduto a salvaguardare i conti pubblici, creando al tempo stesso occupazione e sviluppo. Certo, se avesse potuto contare anche sulle risorse che sono state utilizzate per finanziare il, le avrebbe certamente impiegate sulla scuola, sulla sanità pubblica, sulla realizzazione di infrastrutture. Il Partito democratico e il Movimento Cinque Stelle hanno una gravissima responsabilità nei confronti del Paese: quello di aver creato un buco immenso nelle casse dello Stato che peserà sulle future generazioni”.