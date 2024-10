Serie C Angels e Titani esordio in viaggio

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di sabato 5 ottobre 2024) Scatta oggi il campionato diC, con Dulca Santarcangelo a Pallacanestro Titano subito in campo fuori casa. È il girone M, quello che comprende tutte le squadre marchigiane oltre agli, San Marino, Guelfo e Forlimpopoli. I clementini cominceranno da una trasferta abituale, quella del PalaMarchetti di Castel Guelfo (ore 18.30, arbitri Lisotta di Pesaro e Casavecchia di Cesena) contro una squadra che ammette legittime aspirazioni. Anche la Dulca però vuol cominciare bene, soprattutto per migliorare il campionato dello scorso anno e dimostrare che le ambizioni playoff sono reali. C’è curiosità, innanzitutto, per Goi e Giovannelli, i nuovi acquisti che dovranno regalare linfa e brio. Se dovessero mostrare subito buon feeling in campo col resto della truppa e con colonne come Rivali e Bedetti, Santarcangelo potrebbe volare.