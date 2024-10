Serie B Cremonese | con il Bari è vietato sbagliare

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di sabato 5 ottobre 2024) Cremona – La brutta sconfitta patita nel derby con il Brescia ha fatto scivolare all’indietro in classifica lache, dal possibile aggancio al secondo posto, si è ritrovata a -6 dalla vetta e, appunto, -3 dalla posizione d’onore, le due poltrone che valgono la promozione diretta inA. Non ci sono però solo i numeri a rendere delicata la situazione in casa grigiorossa, visto che anche la prestazione messa in mostra al “Rigamonti” ha messo in mostra il volto che i tifosi non vorrebbero mai vedere della squadra di Stroppa. Incapace di reagire per tutto il primo tempo, la compagine ospite ha messo in mostra anche una fragilità difensiva che, certo, stona se riferita a quello che lo scorso anno si è rivelato il miglior reparto arretrato del torneo cadetto.