Sciopero dei mezzi pubblici | bus tram e metro fermi disagi ovunque Ecco gli orari e le fasce garantite città per città

Leggi tutta la notizia su secoloditalia

(Di sabato 5 ottobre 2024) Il corteo Pro-Pal, la pioggia incessante e lodei: è un sabato nero quello che si ritrovano a vivere i romani assediati da mobilitazioni e difficoltà di viabilità più del solito. Mentre i manifestanti si apprestano a riversarsi nella capitale – dove potrebbero arrivare circa 30.000 persone – la macchina del servizio pubblico si ferma per lonazionale di 24 ore indetto dal sindacato Orsa: coinvolti treni, bus,. A Roma l’agitazione interesserà la rete Atac e i bus periferici gestiti da altri operatori. Stop invece revocato a Milano dopo il provvedimento di precettazione del Prefetto per motivi di ordine pubblico, legati alla manifestazione pro-Palestina e alla partita serale Inter-Torino per la quale è prevista «la presenza di 65.000 tifosi».