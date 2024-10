Nuovo archivio comunale I lavori sono al termine Ma incognita MuMeLoc

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di sabato 5 ottobre 2024) Chiudere entro l’anno irelativi all’, per poi completare il cantiere deentro i primi mesi del 2025.gli obiettivi della giunta Rossetti (nella foto) in merito aiin corso. Un ’assist’ indiretto per le future operazioni dovrebbe arrivare dall’aumento dell’organico del Comune: entro un mese dovrebbe concretizzarsi l’assunzione di cinque nuovi dipendenti comunali attraverso il concorso bandito la scorsa estate, che si aggiungeranno ai poco meno di trenta attualmente in servizio. Ma tornando alle opere in corso, qual è lo stato d’avanzamento? L’amministrazione ha confermato che a essere finito e re-inaugurato per primo (prima della fine del 2024, nella migliore delle ipotesi) sarà l’che porterà il nome di Giovanni Micheli, studioso cerretese nonché giornalista de La Nazione scomparso nel 2003.