Non sapete chi arriva nella casa… Grande Fratello dopo l’abbandono di Ila la notizia di un ritorno

(Di sabato 5 ottobre 2024), nell’ultima puntata andata in onda il pubblico ha assistito a una lunga serie di colpi di scena. Dalle sorprese per Amanda Lecciso ed Enzo Paolo Turchi, che ha rivisto la sua Carmen Russo, alle novità sul quadrilatero tra Javier, Lorenzo, Shaila e Helena, e agli accesi confronti tra Jessica Morlacchi e Yulia Brischi e tra Iago Garcia e Lorenzo Spolverato. Ma le notizie più eclatanti sono stata quella sul primo eliminato di questa edizione, ossia Clarissa Burt, e l’annuncio ufficiale sulla gravidanza di Ila. Era uscita dalla casa all’improvviso e quando è tornata ha confermato le voci che si susseguivano in modo incessante in questi giorni: “Diventerete tutti zii”, ha detto ai compagni. Leggi anche: “Adesso so e ci sto male”.