Marcenaro arbitro di Inter-Torino | ci sono 3 precedenti score non male

(Di sabato 5 ottobre 2024)sarà l’di, partita della settima giornata di Serie A 2024-2025 in programma oggi alle 20:45. Questa la scheda del direttore di gara della sezione di Genova, ufficializzato nella designazione arbitrale per il match di San Siro. BILANCIO POSITIVO – Ad arbitrare la partita di questa sera tral’AIA ha scelto Matteodella sezione di Genova. Si tratta di un giovane fischietto classe 1992, che ha esordito in Serie A solamente tre anni fa, ovvero nel novembre del 2021 in un Verona-Cagliari, finita 0-0. Nella sua giovane carriera ha arbitrato l’solamente tre volte. Bilancio molto positivo dei nerazzurri con il fischietto genovese: tre vittorie, zero sconfitte e zero pareggi. Il primo incontro diretto dadell’è stato quello del 13 maggio 2023, finito con la vittoria dei nerazzurri sul Sassuolo per 4-2 a San Siro.