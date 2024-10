Manifestazione pro Palestina a Roma nonostante il divieto | città blindata si teme l’infiltrazione di gruppi violenti

Leggi tutta la notizia su dayitalianews

(Di sabato 5 ottobre 2024) Domani, 6 ottobre, si terrà auna maxiproe contro Israele, alla vigilia di quel terrificante 7 ottobre dell’anno scorso che diede poi il via alla reazione di Israele e alla guerra che ancora infuria in Medio Oriente. Lanon è stata autorizzata dalla Questura, ma sono previste comunque 30.000 persone e quindi le forze dell’ordine stanno preparando un imponente piano sicurezza per evitare scontri. Controlli a tappeto prima dellaSono già partiti controlli a tappeto per individuare probabili frange violente che cercheranno di infiltrarsi tra i manifestanti e creare scontri e disordini. Il neo questore Roberto Masucci nel pomeriggio di ieri, 4 ottobre, ha presieduto il tavolo tecnico per mettere a punto il piano sicurezza.