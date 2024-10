Manifestazione a Roma | 1 500 persone in piazza sotto la pioggia per la Palestina

Leggi tutta la notizia su romadailynews

(Di sabato 5 ottobre 2024) Corteo non autorizzato a sostegno dellasi muove ale Ostiense, presenti forze dell’ordine. Circa 1.500si sono radunate ale Ostiense, a, per manifestare a favore della, nonostante il divieto e labattente. Alcuni manifestanti, appartenenti a gruppi studenteschi, si sono posizionati in testa al corteo, scandendo slogan come “libera” e “Israele Stato criminale”. Numerose le bandiere dellae quelle degli universitari della ‘Rete della Conoscenza’. Sul posto sono presenti polizia, carabinieri e guardia di finanza per monitorare la situazione.