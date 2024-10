Luna Rossa Bertelli | Un Team forte con un grande futuro Ripartiamo per la prossima sfida

Leggi tutta la notizia su ilfaroonline

(Di sabato 5 ottobre 2024) Barcellona, 4 ottobre 2024 – All’indomani dell’eliminazione didalle finali delle Selezioni Challenger (leggi qui), Patrizio, Presidente delPrada Pirelli, ha incontrato alcuni rappresentanti dei Media presenti in loco per fare il punto sulla situazione attuale e suldel. Insieme ahanno partecipato all’incontro Marco Tronchetti Provera, Vice Presidente Esecutivo di Pirelli e co-title sponsor del, e Max Sirena, Skipper eDirector.ha assicurato checontinuerà la sua avventura in Coppa America con Max Sirena alla guida, a conferma della fiducia nelda lui creato nel 1997, che non solo ha avuto importanti risultati sportivi, facendo uscire l’Italia «dalla periferia per portarla al centro della vela internazionale», ma è stato anche una importante fucina di nuovi talenti.