Love me do significato testo e traduzione della prima hit dei Beatles

(Di sabato 5 ottobre 2024) 5 ottobre 1962. Il mondo conosce ie lo fa con una canzoncina,me do, che resta in testa dopo i primi cinque secondi. Ilnon è profondissimo, non come altre canzoni dei fab four, ma fa impazzire le ragazzine di mezzo mondo. Il pezzo, infatti, è il messaggio d’amore di un uomo che chiede a una donna di amarlo, perché sarà sempre sincero con lei. Egli cerca qualcuna da amare, qualcuno di nuovo. Qualcuno che però sia lei. Insomma, non la più ardita delle composizioni di Paul McCartney, che scrisse la canzone nel 1958, mentre marinava la scuola a 16 anni. Ma vi sfidiamo a rimanere ferme e fermi appena parte l’armonica di Lennon.