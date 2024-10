LIVE – Inter-Roma Women Serie A Femminile | cronaca e risultato in diretta

Leggi tutta la notizia su inter-news

(Di sabato 5 ottobre 2024)è l’incontro valido per la quinta giornata del campionato di2024-2025: segui l’eventocon latestuale a cura di-News.it. Il fischio d’inizio è previsto alle ore 15.00, si gioca all’Arena Civica Gianni Brera di Milano.0-0 14.58 Le squadre scendono in campo, tra pochi minuti il fischio d’inizio 14.40 Meno di mezz’ora al calcio d’inizio di, valida per la quarta giornata di. A seguire le formazioni ufficiali:(4-3-1-2): 1 Runarsdottir; 13 Merlo, 3 Bowen, 5 Andres, 33 Bartoli; 20 Detruyer, 24 Milinkovic, 15 Serturini; 23 Magull; 36 Cambiaghi, 31 Wullaert.A disposizione: 12 Piazza, 94 Baldi, 6 Santi, 7 Bugeja, 8 Pavan, 9 Polli, 10 Karchouni, 14 Robustellini, 17 Fordos, 21 Tomaselli, 28 Diaz, 99 Kullashi.