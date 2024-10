L’Emma Villas è pronta per Aversa Rossi | Vogliamo cominciare bene

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di sabato 5 ottobre 2024) Dopo un lungo precampionato finalmente la Emmatorna in campo. Domani alle 19 al PalaEstra arrivaper la prima giornata del campionato di A2 e Andrea(nella foto), centrale tornato a Siena dopo un biennio a Cisterna di Latina in Superlega, non vede l’ora di iniziare. "Ci siamo preparatiper affrontare l’atteso esordio contro una squadra sicuramente con dei valori importanti – le parole diieri prima della seduta di allenamento pomeridiana -.ha un organico con esperienza e giocatori di spessore. Noi giocheremo in casa e vorremmo iniziare col piede giusto". La stagione biancoblu è iniziata già da diverse settimane, con un ritiro in Umbria e poi il trasferimento a Siena con tanti test match probanti per essere pronti alle gare ufficiali.