La vittoria sul Como certifica l’attitudine da capolista del Napoli di Conte

(Di sabato 5 ottobre 2024) Ildibatte 3-1 ilcol 41% di possesso palla. Come contro il Monza, ilha vinto senza avere più del 50% del possesso palla. 49% contro il Monza, addirittura 41% contro ilsta accompagnando questa statistica sempre più vicino alla voce “superfluo”. O comunque dipende dal gioco che hai. Puoi avere un gioco in cui il possesso palla è fondamentale. E puoi invece presentare un tipo di calcio in cui il possesso palla non è cosi necessario. Nel primo tempo ilha patito (anche se ilha tirato solo da fuori area). Nel secondo tempo, invece, non c’è stata la benché minima sofferenza. A conferma che il dato del possesso palla non significa un bel nulla. Non rappresenta l’andamento del match.