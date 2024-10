La chef tallese Francesca Bartoli tra i 24 concorrenti selezionati in tutti Italia per partecipare al contest The best sandwich 2024

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di sabato 5 ottobre 2024) Arezzo, 5 ottobre– Laè tra i 24inperal“The” . L’edizionedel notoprevede quest’anno la realizzazione di panini gourmet utilizzando un ingrediente segreto e un tipo pane fornito dagli organizzatori, in soli 15 minuti di tempo. Il tema della gara tra gliè “tradizione e contaminazione” ovvero saranno premiati i panini che seguiranno ricette tradizionali ma leggermente rivisitate. Ilprenderà il via ufficialmente il 16 ottobre e prevede la partecipazione in giuria distellati che valuteranno il panino più buono che saprà raccontare la tradizione, con un tocco di modernità.