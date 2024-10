In Campania De Luca non molla l’osso | Mi ricandido | chi ci sta ci sta Avanti a prescindere dall’imbecillità di qualcuno nel Pd

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di sabato 5 ottobre 2024) Contro la linea del partito e contro la legge elettorale. Il presidente della RegioneVincenzo Deè pronto a ricandidarsi per un terzo mandato. Lo riconferma nel giorno in cui, in diverse interviste, hanno ribadito il no al terzo mandato tre componenti della segreteria di Elly Schlein: sul Fatto Quotidiano l’ha detto l’eurodeputato Sandro Ruotolo, su Repubblica il deputato Marco Sarracino e sul Mattino Antonio Misiani, che è anche commissario regionale del Pd in. E invece Dese ne fa un baffo e in sostanza annuncia che si candiderà senza il sostegno del suo partito. “Non so più come dirlo – dice durante un intervento al centro orafo Tarì a Marcianise -. Io vado, mi. Chi ci sta ci sta. Chi non ci sta non ci sta”.