Il cantiere è sotto controllo Il punto del commissario Priolo | Evitata un’altra rotta

(Di sabato 5 ottobre 2024) "Se il nuovo argine fosse stato alzato in quota più velocemente, le conseguenze sarebbero state peggiori". All’indomani della nuova ondata di maltempo Irene, presidente facente funzione della Regione Emilia Romagna eall’emergenza, giustifica così, la nuova tracimazione avvenuta nella notte fra giovedì e venerdì nello stessoin cui, a Traversara, il Lamone ha rotto il 19 settembre e in cui, da giorni, sono in corso i lavori di ripristino dell’argine. "Quello che è successo ieri sera può succedere sempre – ha aggiunto rivolgendosi al ristretto gruppo di residenti raccoltisi attorno durante il sopralluogo effettuato ieri nella frazione di Bagnacavallo, unitamente al sindaco Matteo Giacomoni e al prefetto Castrese de Rosa.