Giorgetti | Pil inferiore alle stime non cambia i piani del governo tensione con Tajani

(Di sabato 5 ottobre 2024) L’Istat ha rivisto al ribasso il Pil italiano, ma per il ministro dell’Economia Giancarloquesto non cambierà di una virgola idelrelativamente alla Manovra 2025. Il secco “no” ministeriale a un cambio di rotta è arrivato a margine delle celebrazioni per i 250 anni della Guardia di Finanza a Torino. Intanto sulle tasse torna lanella maggioranza: “Continueremo ad essere contrari a qualsiasi tassa, anche alla tassa sugli extra profitti”, ha assicurato il segretario di FI, Antonio, intervenendo nel corso della “Giornata dell’Economia” promossa da Forza Italia a Milano. La revisione dell’Istat sul Pil Nonostante l’andamento del Pil,tira dunque dritto sulla Manovra, insieme al sottosegretario Maurizio Leo, vero dominus della riforma fiscale delMeloni.