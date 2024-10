Firenze al museo dei treni in miniatura partono i corsi di modellismo

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di sabato 5 ottobre 2024), 4 ottobre 2024 - Non solo il plastico ferroviario più grande d’Italia, ma adesso un vero e proprio viaggio con tante tappe e nuovi mondi da scoprire: ilHZERO si prepara a una nuova stagione ricca di attività, appuntamenti ed esperienze sempre più interattive e immersive che puntano a coinvolgere tutti, anche chi ha già visitato ildel treno in. Da domenica 6 ottobre rii laboratori per famiglie HZERO Family, realizzati in collaborazione con “L'Immaginario” e divisi per fasce d’età (3-6 anni e 7-10 anni), durante i quali bambini e genitori partecipano e si divertono insieme con giochi, cacce al tesoro e attività per scoprire il plastico ferroviario in modo del tutto nuovo. Quest’anno è stata ampliata la proposta con più appuntamenti, non solo nel weekend ma anche infrasettimanali, con pomeriggi a tema anche per il periodo natalizio.