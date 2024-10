Contro la dipendenza da alcol la comunità di Santa Lucia fa festa

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di sabato 5 ottobre 2024) Oggi a Sala si tiene unaspeciale, che rappresenta anche un momento importante in cui trasmettere una speranza. Nelle campagne di Cesenatico si festeggiano 10 anni di vittoriele dipendenze da. L’appuntamento è nella sede dellaterapeutica, situata al numero civico 565 di via Campone. A partire dalle 15 si terranno una serie di iniziative, alle quali parteciperanno anche il vescovo Douglas Regattieri, il sindaco Matteo Gozzoli, il direttore Michele Sanza del Servizio per le dipendenze (SerD), di Cesena e Forlì, ed il presidente Matteo Fredda dellaPapa Giovanni XXIII. Alle 17.30 sarà celebrata una messa, per poi passare ad attività ludiche ed un apericena con bevande rigorosamente aniche e cibo preparato con prodotti naturali del territorio, selezionati dagli ospiti.